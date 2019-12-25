Шольц повторил тезис Зеленского о визах для россиян

В Германии не считают украинский кризис "войной русского народа".

Немецкий канцлер Олаф Шольц повторил тезис украинского президента Владимира Зеленского о визах для россиян. В рамках совместной пресс-конференции лидеров стран Северного совета, проходившего в Осло, чиновник счел, что для Евросоюза было бы верным решением ввести санкции против тех, кто "ответственен за войну". В списке таких граждан он назвал олигархов и тех, кто получает выгоду от действий российских властей при президенте Владимире Путине.

Но дело в том, что это не война российского народа, это война Путина. Мы должны здесь сохранять ясность. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Таким образом немецкий руководитель ответил на вопрос СМИ о том, что отдельные страны отказываются выдавать гражданам России туристические визы. Журналисты хотели узнать у европейца о том, не является ли это признаком ослабления единства в ЕС. Олаф Шольц полагает, что единство регионального содружества сохраняется. Он считает важным дискутировать по проблемам, так как этого требует демократия. Канцлер Германии напомнил также о том, что "многие люди бегут из России" из-за несогласия с местными властями.

Хабек выразил надежду, что поставки газа из России не прекратятся.

Фото и видео: YouTube / phoenix