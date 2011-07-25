Хабек выразил надежду, что поставки газа из России не прекратятся

Вице-канцер Германии прокомментировал вероятность введения допсбора на газ.

Вице-канцлер, немецкий министр по экономике Роберт Хабек выразил надежду на то, что поставки природного газа из России в страну не прекратятся. Соответствующее заявление чиновник высказал в рамках пресс-конференции в Берлине. Таким образом эксперт ответил на вопрос СМИ о том, как полное прекращение российских энергетических поставок отразится на правительственном плане по введению дополнительного сбора на газ.

Я надеюсь, что такого не случится. Но если это и случится, мы создаем дополнительные возможности по альтернативным закупкам, например, инфраструктуру сжиженного газа. Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ

Представитель кабинета министров Германии уточнил, что если поставки российского газа прекратятся, то предприятия-поставщики газа по конечным потребителям смогут воспользоваться новой схемой по введению дополнительного коммунального сбора.

Шольц: энергетический кризис можно было спрогнозировать еще в 2021 году.

Фото и видео: YouTube / phoenix