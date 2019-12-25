В Германии рассказали, что трудности с энергоснабжением были известны в берлине еще в 2021 году.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что определенные сигналы о скором энергетическом кризисе в Германии фиксировались еще в 2021 году. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Осло иностранец заметил, что Берлину было понятно, что страна может столкнуться с трудностями в вопросе энергоснабжения потребителей. Чиновник напомнил СМИ о том, что кабмин брал газ для импорта в Польшу через Белоруссию ресурс из собственных газохранилищ вместо того, чтобы использоваться для этого местные трубопроводы. В частности, речь идет о трубопроводе Ямал-Европа.

То, что проблема есть, становилось все более очевидным в прошлом году из-за того, что газохранилища, принадлежащие российским компаниям, не были заполнены. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Немецкий чиновник отметил, что воспринимает ситуацию очень серьезно. В декабре 2021 года, когда Олаф Шольц занял место канцлера ФРГ, то обратился к местным ответственным лицам и органам для того, чтобы они пояснили, какого плана страна будет придерживаться, если не получит достаточного количества газа.

Шольц сообщил о прогрессе в обсуждениях об установлении предельной цены на российскую нефть.

Фото и видео: YouTube / phoenix