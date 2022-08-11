Шольц сообщил о прогрессе в обсуждениях об установлении предельной цены на российскую нефть

Германия добилась прогресса в обсуждениях об установлении предельной цены на российскую нефть. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции.
По его словам, сейчас обсуждается вопрос, как можно добиться предельной цены на топливо. Шольц подчеркнул, что это возможно в случае глобальной организации.
Обсуждения продолжаются, из-за высокой технической сложности они пока не завершены.
Олаф Шольц, канцлер Германии
Ранее Шольц ответил на вопрос о возможном визите Путина в Германию.
Видео: YouTube / WELT
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