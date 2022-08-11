Шольц сообщил о прогрессе в обсуждениях об установлении предельной цены на российскую нефть

Он подчеркнул, что обсуждения на эту тему продолжаются.

Германия добилась прогресса в обсуждениях об установлении предельной цены на российскую нефть. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос, как можно добиться предельной цены на топливо. Шольц подчеркнул, что это возможно в случае глобальной организации.

Обсуждения продолжаются, из-за высокой технической сложности они пока не завершены. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Шольц ответил на вопрос о возможном визите Путина в Германию.

Видео: YouTube / WELT