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Шольц ответил на вопрос о возможном визите Путина в Германию

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Он также назвал условие визита президента РФ в страну.

Канцлер Германии Олф Шольц ответил на вопрос о возможном визите президента России Владимира Путина в его страну. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналиста, Шольц признался, что пока не размышлял об этом. Он также добавил, что визит Путина в Германию возможнем при условии прекращения спецоперации.

Я думаю, что одно абсолютно ясно, что спецоперация должна быть закончена.

Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее мы сообщали, что Шольц оказался замешан в деле о налоговом мошенничестве на 47 млрд евро.

Видео: YouTube / WELT

Теги: визит, владимир путин, канцлер германии, олаф шольц, президент россии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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