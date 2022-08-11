Шольц ответил на вопрос о возможном визите Путина в Германию

Он также назвал условие визита президента РФ в страну.

Канцлер Германии Олф Шольц ответил на вопрос о возможном визите президента России Владимира Путина в его страну. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналиста, Шольц признался, что пока не размышлял об этом. Он также добавил, что визит Путина в Германию возможнем при условии прекращения спецоперации.

Я думаю, что одно абсолютно ясно, что спецоперация должна быть закончена. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее мы сообщали, что Шольц оказался замешан в деле о налоговом мошенничестве на 47 млрд евро.

Видео: YouTube / WELT