Шольц оказался замешан в деле о налоговом мошенничестве на 47 млрд евро

Прокуратура Германии уже проверила электронную почту канцлера.

Канцлер Германии Олаф Шольц оказался замешан в деле о налоговом мошенничестве на 47 миллиардов евро. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Прокуратура Германии уже проверила электронную почту Шольца в рамках проведения следственных мероприятий по делу о неуплате налогов. Канцлеру предстоит допрос в парламентском комитете в конце августа. Перед этим в пятницу, 12 августа, его допросит полиция о причастности к делу.

Отмечается, что в рамках дела расследуют связь членов Социал-демократической партии Германии с группой мошенников, которые украли у государства миллиарды евро.

Ранее Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в ЕС.

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