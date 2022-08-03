Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в ЕС

В Германии оценили альтернативные возможности РФ по поставкам газа в Европу.

Немецкий канцлер Олаф Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в Евросоюз. Соответствующее заявление чиновник сделал, выступая перед местными журналистами на производственной площадке предприятия Siemens Energy в Мюльхайм-ан-дер-Рур. По словам главы правительства, Москва имеет и другие возможности для обеспечения региона энергоресурсами. В берлине полагают, что использование "Северного потока 2" "не имеет разумного смысла".

Мы прекратили процесс сертификации по веским причинам... Нет недостатка возможностей у России при помощи этого трубопровода и украинского трубопровода выполнить обязательства по всем договорам. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что "Северный поток" - это основной маршрут поставок газа из России в Европу. С середины июня трубопровод работает с ограничениями, а с конца июля – функционирует лишь на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в ежесуточном режиме.

Шольц не видит препятствий для подключения турбины Siemens в России.

Фото и видео: YouTube / phoenix