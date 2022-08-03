Шольц не видит препятствий для подключения турбины Siemens в России

В Германии рассказали о готовности "Северного потока" к работе.

Немецкий канцлер Олаф Шольц не видит препятствий для отправки и подключения газовой турбины от компании Siemens в России. В рамках официального визита на производственную площадку предприятия Siemens Energy в Мюльхайм-ан-дер-Рур глава местного правительства уточнил, что инфраструктурный объект для трубопровода "Северный поток" полностью готов к эксплуатации. Чиновник призвал Москву предоставить соответствующий документы и запросить поставку.

Турбин работоспособна. Ничего не противодействует ее транспортировке в Россию. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

По мнению немецкого представителя, российская сторона должна сообщить Берлину о том, "что она нуждается в ней" и предоставить таможенные и транспортные сведения. Также председатель правления Siemens Energy со своей стороны уведосил СМИ о том, что для транспортировки газовой турбины для энергетического проекта Nord Stream до сих пор не хватает документов из России.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа.

Фото: Telegram / РИА Новости