Канцлер ФРГ заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа

Олаф Шольц объяснмл, почему Берлин перестраховывется в сфере энергетики.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в рамках пресс-конференции с журналистами в Берлине. Чиновник дал СМИ понять, что стране не следует полагаться на энергетические поставки от Москвы. По мнению специалиста, в техническом плане никогда не было проблемой выполнить все международные обязательства, которые есть у РФ.

Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, "Ямал" или "Северный поток". Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Канцлер Германии упомянул ремонт турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования трубопровода "Северный поток". Шольц считает, что заявления Москвы о том, что поставки газа были сокращены по техническим причинам, "неубедительны". Из-за таких высказываний, по словам Шольца, Берлин предпочитает перестраховываться в вопросе энергетической безопасности.

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Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten