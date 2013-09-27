Роберт Хабек надеется, что Германия справится с энергетическим кризисом

В ФРГ рассказали о том, что люди оъединились в борьбе с энергетическим кризисом в Европе.

Немецкий вице-премьер и министр по экономике Роберт Хабек надеется на то, что Германия сможет справиться с энергетическим кризисом. Соответствующее заявление чиновник сделал во время интервью для местного телеканала ZDF. Эксперт отметил, что преодолеть кризис Берлину удастся и без возобновления реализации проекта "Северный поток-2". По версии Хабека, функционирование данного трубопровода лишь усилит зависимость ФРГ от российского природного газа.

По мнению министра, до текущего момента немцы успешно преодолевали энергетические проблемы, чем он лично очень гордится и призвал жителей страны чувствовать тоже самое. Роберт Хабек подчеркнул, что несмотря на большую инфляцию и очень высокие цены, напряженность с поставками энергетических носителей, люди смогли объединиться ради поиска решения проблемы.

В немецком министерстве по энергетики поддерживают план Еврокомиссии о снижении потребления газа, хотя ранее несколько европейских государств раскритиковали этот документ. Роберт Хабек выразил надежду на то, что эти страны ЕС "поймут, насколько переплетен континент".

Вице-канцлер ФРГ Хабек счел запуск Nord Stream 2 поднятием белого флага перед Россией.

Фото и видео: zdf.de