Вице-канцлер ФРГ Хабек счел запуск Nord Stream 2 поднятием белого флага перед Россией

Роберт Хабек призвал искать альтернативных поставщиков газа в Германию.

Немецкий вице-канцлер, министр по экономике Роберт Хабек счел запуск газопровода Nord Stream 2 ("Северного потока-2") в Германии поднятием белого флага перед Россией. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках интервью для местной медиагруппы ZDF. Он оценил начало работы трубопровода как символ того, что Москве удалось разрушить западные европейские санкции и добиться поставленных целей.

Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать. Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ

Чиновник полагает,что власти ФРГ и население должны проявить экономность расходовании энергетических ресурсов. Роберт Хабек указал на необходимость для Берлина найти альтернативных поставщиков газа.

В ЕК заявили, что "Северный поток - 2" не сертифицирован и не может работать.

Фото и видео: zdf.de