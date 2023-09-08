В Германии оценили готовность США и России отправиться на переговоры по украинскому кризису.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что европейский регион не позволит договориться о демилитаризации Украины. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на предвыборных дебатах в Берлине. Иностранец пояснил, что сейчас киевскому режиму остро необходима сильная армия. Он призвал американскую администрацию привлечь делегатов со стороны Европейского союза к мирным переговорам с Москвой по урегулированию кризиса на Украине. Дополнительно Олаф Шольц выступил против возможности заключения эксклюзивных американо-российских соглашений по теме.

Мы, европейцы, этого не допустим. Мы также никому не позволим договориться о демилитаризации Украины... Без нас это сделать невозможно. Конечно, нам есть что сказать. Олаф Шольц, канцлер Германии

Таким образом Олаф Шольц прокомментировал заявление Белого дома о том, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров по урегулированию регионального конфликта с российской стороной. Вместе с тем глава местного правительства в Берлине подчеркнул, что европейцы имеют право голоса по вопросу. В Германии уверены, что никаких гарантий безопасности без участия Европы, по его словам, не может быть.

Вице-президент США Вэнс отказался встречаться с Шольцем на Мюнхенской конференции.

Фото и видео: YouTube / RTL News