Власти Германии отложат возобновление Бундеслиги до 22 мая

Они предлагают клубам провести двухнедельный карантин в формате тренировочного лагеря.

Как сообщает издание Daily Mail, чемпионат Германии по футболу (Бундеслига - прим.) может возобновиться не раньше 22 мая.

Правительство Германии настаивает на том, что все команды должны пройти двухнедельный карантин перед матчами. Его могут организовать в формате тренировочных лагерей в качестве подготовки к рестарту сезона. Сейчас в клубах Бундеслиги проводят тестирование игроков и сотрудников на коронавирус. По последним данным, уже были выявлены 10 случаев заражения COVID-19, в их числе - трое футболистов "Кельна".

6 мая канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с главами 16 федеративных земель вопрос ослабления карантинных мер в стране. От итогового решения будет зависеть дата возобновления чемпионата страны. До этого в СМИ была информация, что сезон Бундеслиги планируют возобновить 15 мая без зрителей.

Напомним, 16 марта Немецкий футбольный союз приостановил до 2 апреля чемпионат Германии в связи с эпидемией коронавируса. Первое место в турнирной таблице занимает "Бавария", набравшая 55 очков после 25 матчей.

Ранее стало известно, что УЕФА может перенести старт Лиги наций из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Bundesliga, Guardian News, Global Citizen, Daily Mail