Бундеслига приостановила сезон из-за коронавируса

Последний из топ-5 европейских чемпионатов взял паузу.

Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, проведение матчей чемпионата Германии официально приостановлено до 2 апреля в связи с эпидемией коронавируса. Также был прерван сезон во втором дивизионе.

Матчи 26-го тура Бундеслиги должны были пройти на этих выходных без зрителей. Однако 13-го марта было принято решение отменить все игры. По словам генерального директора Немецкого футбольного союза Кристиана Сейферта, далеко не факт, что матчи первой и второй Бундеслиг пройдут именно в начале апреля.

Напомним, что 17 марта УЕФА проведет совещание, на котором будут решать вопрос о проведении плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также рассмотрят вариант с переносом Евро-2020.

Фото: DFB.de