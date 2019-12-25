УЕФА может перенести старт Лиги наций из-за коронавируса

Организация рассматривает два варианта календаря международных матчей.

Как сообщает издание The Independent, стартовые матчи Лиги наций УЕФА, запланированные на сентябрь и октябрь 2020 года, могут быть перенесены из-за эпидемии коронавируса.

Руководство УЕФА совместно с ФИФА рассматривает два варианта календаря международных матчей. Первый вариант - провести с каждой стране от трех до шести игр в ноябре-декабре 2020 года. Второй вариант - возможность создания дополнительных окон для проведения игр сборных с ноября 2020-го по сентябрь 2021-го.

Cборная России должна сыграть в Лиге наций УЕФА в одной группе с Сербией, Турцией и Венгрией.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее УЕФА обязал ассоциации подготовить план по возобновлению турниров до 25 мая.

Фото: UEFA.com