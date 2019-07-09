Власти Флориды допустили, что при обрушении жилого дома погибло до 140 человек

На данный момент спасатели нашли тела 64 человек.

Власти Флориды допустили, что при обрушении жилого дома в городе Серфсайд погибло до 140 человек. Такое заявление на брифинге сделала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава. Мероприятие транслировалось на местном телеканале CNN.

Да, такое может быть. Это очень трагично. Даниэлла-Ливайн Кава, глава Майами-Дейд

При этом специалисты все еще уточняют информацию о том, сколько именно людей находилось в момент трагедии в здании. За последние сутки спасатели нашли на развалинах дома тела еще четырех погибших. Таким образом число жертв обрушения многоэтажного здания составляет 64 человека. Местонахождение еще 76 жителей остается неизвестным. Они считаются пропавшими без вести. Кава уточнила, что службы уже не надеются извлечь из-под обломков живых людей.

Число погибших при обрушении здания во Флориде возросло до 54.

Видео: YouTube / CBS Miami