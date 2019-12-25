Поисковая операция завершилась. На данный момент найдены тела только 86 человек.

Число погибших при обрушении здания во Флориде возросло до 54. Об этом во время брифинга американским журналистам рассказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава. Мероприятие транслировалось на Facebook. Чиновница уточнила, что спасатели нашли под конструкцией здания тела еще восьми человек. Судьба еще 86 жителей остается неизвестной. Они считаются пропавшими без вести. Однако шансы найти их живыми на данный момент приравниваются к нулю.

В течение дня спасателям удалось извлечь из-под завалов тела еще восьми человек. Таким образом число жертв составляет теперь 54. Даниэлла-Ливайн Кава, глава округа Майами-Дейд

Напомним, что в ночь на 24 июля в штате Флорида в городе Серфсайд обрушилось 12-этажное жилое здание. В первый день из-под обломков специалисты смогли извлечь 37 человек. После этого живыми людей на месте трагедии не находили.

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28.

Фото: YouTube / CNBC Television