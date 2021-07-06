В США нашли тело еще одного погибшего под конструкцией рухнувшей 12-этажки.

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28. Об этом во время регулярного брифинга журналистам рассказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава. Чиновница уточнила, что говорит о трагедии, которая произошла 24 июня в городе Серфсайд штата Флорида.

Сегодня мы извлекли из-под обломков тело еще одного погибшего, их число теперь составляет 28. Даниэлла-Ливайн Кава, глава округа Майами-Дейд

Американка уточнила, что специалисты завершили снос оставшихся частей обрушившейся конструкции. Вечером 4 июля вся территория признана безопасной для проведения спасательных работ. Однако теперь поиски тел погибших осложнились погодными условиями. Периодически мероприятия приостанавливаются из-за гроз.

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 22.

Видео: YouTube / PIX11 News