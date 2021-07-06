Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28. Об этом во время регулярного брифинга журналистам рассказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава. Чиновница уточнила, что говорит о трагедии, которая произошла 24 июня в городе Серфсайд штата Флорида.
Сегодня мы извлекли из-под обломков тело еще одного погибшего, их число теперь составляет 28.
Даниэлла-Ливайн Кава, глава округа Майами-Дейд
Американка уточнила, что специалисты завершили снос оставшихся частей обрушившейся конструкции. Вечером 4 июля вся территория признана безопасной для проведения спасательных работ. Однако теперь поиски тел погибших осложнились погодными условиями. Периодически мероприятия приостанавливаются из-за гроз.
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 22.
Видео: YouTube / PIX11 News
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