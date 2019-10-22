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Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 22

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В городе Серфсайд растет число погибших из-за трагедии, которая произошла 24 июня.

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого здания в штате Флорида выросло до 22 человек. Ране было известно только о 18 погибших. Об этом на пресс-конференции перед американскими журналистами сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава. Телеканал CNN вел трансляцию данного мероприятия.

В течение дня мы извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Таким образом число жертв выросло до 22.

Даниэлла-Ливайн Кава, глава округа Майами-Дейд 

Напомним, что трагедия в городе Серфсайд штата Флорида была зафиксирована 24 июня. Многоэтажный дом обрушился ночью.

Байден заявил об отсутствии понимания причин крушения дома во Флориде.

Видео: YouTube / CNBC Television

Теги: даниэлла-ливайн кава, обрушение, серфсайд, флорида
Категории: Происшествия, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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