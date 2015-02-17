Власти Финляндии отказались выполнить условия Турции для вступления в НАТО

Власти Финляндии не посчитали правильным передавать Анкаре участников одного из движений.

Финляндия отказалась выполнять некоторые условия Турции для одобрения заявки страны на вступление в НАТО. Об этом сообщили в газете Ilta-Sanomat.

Власти Финляндии не посчитали правильным передавать Анкаре участников движения "Хизмет", что являлось одним из требований турецкого лидера Эрдогана.

Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению представителей страны, были связаны с движением Гюлена, признанной в Турции террористической. Ilta-Sanomat

Ранее на Piter.tv: Финляндия установит заграждения на границе с Россией.

Фото: pexels