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Финляндия установит заграждения на границе с Россией
Сегодня, 21:53
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Финляндия установит заграждения на границе с Россией

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В сообщении отмечается, что указанная мера позволит Финляндии подготовиться к борьбе с "угрозами гибридного характера", в частности с "использованием миграционного вопроса в целях оказания политического давления".

В четверг, 9 июня, стало известно, что Финляндия планирует установить заграждения на границе с Россией. Об этом рассказала глава финского МВД Криста Микконен, пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что заграждения появятся в "критических районах на восточной границе". Власти страны Суоми выделят погранслужбе дополнительное финансирование. В закон о пограничной охране внесут поправки.

В сообщении отмечается, что указанная мера позволит Финляндии подготовиться к борьбе с "угрозами гибридного характера", в частности с "использованием миграционного вопроса в целях оказания политического давления".

Ранее мы писали, что дебаты в парламенте Финляндии по вступлению в НАТО продлились более 14 часов. Также в пресс-службе ведомства отметили, что в случае одобрения от президента Финляндии заявку отправят в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. 

Фото: pexels 
 

Теги: граница, заграждения, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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