Дебаты в парламенте Финляндии по вступлению в НАТО продлились более 14 часов

В парламенте Финляндии завершились дебаты по возможному вступлению страны в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
Дебаты продолжались более 14 часов, за это время было произнесено 212 речей. Вопрос о вступлении страны в альянс опрос передали в Комитет по иностранным делам. После парламентских обсуждений его вернут в правительство для вынесения официального предложения.
Также в пресс-службе ведомства отметили, что в случае одобрения от президента Финляндии заявку отправят в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция не согласится на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Видео: YouTube / Kauko Helavuo
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