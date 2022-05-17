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Дебаты в парламенте Финляндии по вступлению в НАТО продлились более 14 часов

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За это время было произнесено 212 речей.

В парламенте Финляндии завершились дебаты по возможному вступлению страны в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Дебаты продолжались более 14 часов, за это время было произнесено 212 речей. Вопрос о вступлении страны в альянс опрос передали в Комитет по иностранным делам. После парламентских обсуждений его вернут в правительство для вынесения официального предложения.

Также в пресс-службе ведомства отметили, что в случае одобрения от президента Финляндии заявку отправят в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не согласится на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Видео: YouTube / Kauko Helavuo

Теги: дебаты, нато, парламент финляндии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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