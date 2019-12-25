В понедельник в Петербурге пройдут небольшие дожди

В городе температура воздуха +6…+8 градусов.

На погоду в Петербурге в понедельник, 2 ноября, окажет влияние атмосферный фронт, вытянувшийся по акватории Финского залива с юго-запада на северо-восток. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Будет облачно с прояснениями, местами, преимущественно во второй половине дня, пройдут кратковременные дожди. В городе температура воздуха составит +6…+8 градусов, в Ленинградской области +4…+9 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с, атмосферное давление 771 миллиметр рт. ст., что выше нормы.

Во вторник тоже ожидаются осадки, ночью столбик термометра покажет +4…+6 градусов, днем +5…+7 градусов.

Ранее на Piter.TV: на этой неделе возможен первый мокрый снег. Первые снежинки по области вероятны 3 ноября, в Северной столице – 4 или 5 ноября.

Фото: Piter.TV