Эрдоган: Турция не согласится на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент добавил, что страна не может выступать за присоединение к НАТО тех стран, которые ввели против нее санкции.

В понедельник, 16 мая, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он заявил на брифинге, передают "РИА Новости".

По данным "РИА Новости", Эрдоган сообщил, что "мы не можем сказать "да" (присоединению Финляндии и Швеции). Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать "да", пусть не обижаются".

Президент добавил, что страна не может выступать за присоединение к НАТО тех стран, которые ввели против нее санкции. Эрдоган подчеркнул, что "не стоит утруждать себя" поездкой в Турцию делегациям из Финляндии и Швеции.

Добавим, что Эрдоган, упоминая террористов, имеет в виду членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Он убежден, что в скандинавских странах они находят убежище. Турецкий лидер неоднократно озвучивал эту проблему, когда говорил о возможном принятии в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.

Ранее мы писали, что Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным.Они пройдут на этой неделе в формате телефонного разговора.

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