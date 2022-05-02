Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным

Они пройдут на этой неделе в формате телефонного разговора.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам. Его слова приводит "РИА Новости".

Лидеры стран пообщаются в формате телефонного разговора. Эрдоган уточнил, что созвонится с Путиным на этой неделе. Также турецкий лидер выразил надежду, что в его стране будут предприняты конкретные шаги по урегулированию ситуации на Украине.

Отметим, что предыдущий разговор Путина и Эрдогана состоялся на прошлой неделе, 26 апреля. Стороны обсудили ситуацию в Мариуполе и организацию гуманитарных коридоров.

Ранее Лавров заявил, что Россия не ставит целью смену режима на Украине.

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