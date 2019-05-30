Лавров: Россия не ставит целью смену режима на Украине

Он отметил, что подобными вещами занимается Вашингтон.

Россия не ставит целью спецоперации смену режима на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

По словам Лаврова, Москва хочет обеспечить безопасность людей, проживающих на востоке Украины, чтобы с территории страны не исходили угрозы безопасности РФ. Он добавил, что от президента Украины Владимира Зеленского требуют не сдаваться, а прекратить сопротивление и отпустить всех гражданских.

Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия не позволит Западу воровать деньги за газ.

Видео: МИД России