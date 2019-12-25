Власти Чикаго убрали памятник Колумбу, ставший причиной протестов

Скульптуру первооткрывателю Америки убрали из центрального парка города.

Власти Чикаго в штате Иллинойс убрали памятник Христофору Колумбу, ставший причиной протестов. Об этом сообщили местные журналисты из Chicago-Sun Times. Ранее скульптура мореплавателя, открывшего Америку, была установлена на территории городского парка.

Напомним, что 17 июля группа митингующих против расизма собралась в парке Грант-Парк. Американцы забросали полицейских бутылками и другими предметами. Против бунтовщиков правоохранители применили дубинки. Во время массовых беспорядков офицеры задержали 12 человек. В департаменте полиции заявили, что пострадали 18 представителей закона. После произошедшего мэр города призвала убрать памятник из парка. Скульптуру демонтировали около 03:00 утра по местному времени (11:00 утра по московскому времени).

США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне.