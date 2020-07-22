В результате стрельбы в Чикаго пострадали 14 человек

Полиции удалось задержать одного подозреваемого.

В результате стрельбы в Чикаго пострадали четырнадцать человек. Об этом сообщил заместитель суперинтенданта полиции Эрик Картер местным журналистам. Трансляцию выступления представителей закона вел телеканал NBC Chicago.

У нас 14 пострадавших, которым оказывают помощь в пяти больницах в разных частях города. Их состояние пока неизвестно Эрик Картер, заместитель суперинтенданта полиции Чикаго

Эксперт добавил, что офицерам удалось задержать одного подозреваемого в трагедии. В настоящий момент полиция устанавливает его мотивы. Известно, что преступник открыл огонь из автомобиля по участникам похоронной процессии. Люди начали отстреливаться в ответ. Машина врезалась в преграду и из нее выбежали злоумышленники. Они продолжили стрелять, после чего скрылись.

Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне.



Видео: Youtube/ Fox News