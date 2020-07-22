В результате стрельбы в Чикаго пострадали 14 человек

В результате стрельбы в Чикаго пострадали четырнадцать человек. Об этом сообщил заместитель суперинтенданта полиции Эрик Картер местным журналистам. Трансляцию выступления представителей закона вел телеканал NBC Chicago.
У нас 14 пострадавших, которым оказывают помощь в пяти больницах в разных частях города. Их состояние пока неизвестно
Эрик Картер, заместитель суперинтенданта полиции Чикаго
Эксперт добавил, что офицерам удалось задержать одного подозреваемого в трагедии. В настоящий момент полиция устанавливает его мотивы. Известно, что преступник открыл огонь из автомобиля по участникам похоронной процессии. Люди начали отстреливаться в ответ. Машина врезалась в преграду и из нее выбежали злоумышленники. Они продолжили стрелять, после чего скрылись.
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне.
Видео: Youtube/ Fox News
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