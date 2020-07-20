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Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне

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Ньюсэм считает, что стрельба была целенаправленной.

Один человек погиб и восемь пострадали при вечерней стрельбе в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC со ссылкой на местную полицию.

Сейчас американские правоохранительные органы ведут поиск трёх стрелявших мужчин. Глава вашингтонской полиции Питер Ньюсэм рассказал, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Один из девятерых пострадавших во время стрельбы скончался после госпитализации. Ньюсэм считает, что стрельба была целенаправленной.

Ранее в Бруклине неизвестный открыл стрельбу из машины.

Видео: YT / WUSA9

Теги: вашингтон, стрельба, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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