В Бруклине неизвестный открыл стрельбу из машины

Преступнику удалось ранить пятерых человек.

В нью-йоркском районе Бруклин неизвестный открыл стрельбу из машины. Об этом сообщил американский телеканал NBC New York. По данным СМИ, неустановленный мужчина открыл огонь по жителям города. Пострадавшими от действий преступника считаются пятеро прохожих. Преступление совершено вечером 13 июля на улице Рокуэй Паркуэй.

Известно, что 23-летняя девушка получила четыре ранения в грудь. Спустя двенадцать минут ранения получили еще три 19-летних молодых человека. Через две минуты неизвестный произвел выстрел в спину 19-летнему жителю Бруклина. Травмы получила также девушка, которая ехала с пострадавшим на скутере. Она травмировалась при падении с транспортного средства. Все жертвы атаки госпитализированы. Полиция разыскивает стрелка.

Стрельба в темнокожего из электрошокера полицейским в США попала на видео.

Видео: NBC News