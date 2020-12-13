Также власти рекомендуют в этот день магазинам перейти на продленный режим работы.

В воскресенье, 13 декабря, стало известно о том, что власти Бурятии объявили 31 декабря в 2020 году выходным днем. Об этом глава региона Алексей Цыденов заявил во время прямого эфира на своей страничке во "ВКонтакте".

Много обращений идет, чтобы 31 декабря сделать выходным днем. Поддерживаю обращения – такой указ подпишу и буду рекомендовать всем, чтобы 31 декабря было выходным днем Алексей Цыденов.

При этом Цыденов отметил, что рабочий день перенесут на другое число, следовательно "рабочие часы сохранятся". Также он рекомендовал 31 декабря всем магазинам перейти на продленный режим работы.

Ранее мы сообщали о том, что Москве не подходит противоковидный метод Китая. Об этом заявил глава столичного региона Сергей Собянин.

Видео: ВК/Алексей Цыденов