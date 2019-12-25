Москве не подходит противоковидный метод Китая, хотя в своей стране он показал положительный эффект. Об этом заявил глава столичного региона Сергей Собянин. Такое заявление чиновник сделал в специальном фильме журналистки Наили Аскер-Заде "Опасный вирус" для телеканала "Россия-1". Опубликован анонс проекта.
Конечно, китайский метод эффективен, я считаю, что он вообще не применим к нам
Сергей Собянин, мэр Москвы
Напомним, что 9 декабря китайский эксперт Чжоу Бо рассказал, что Пекин смог быстро победить пандемию коронавируса. По данным сотрудника Центра международной безопасности и стратегии при университете Цинхуа, этому способствовало выполнение рекомендаций врачей, которые они дали населению. Специалист признал действенность жесткого и быстрого вмешательства в распространение инфекции со стороны правительства. В стране вводились строгие карантинные меры. Чиновники закрывали целые города-миллионники на въезд и выезд.
Москва расширила список категорий для приоритетной добровольной вакцинации.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все