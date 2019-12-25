Со следующей недели привиться смогут сотрудники сферы культуры.

Москва расширила список категорий для приоритетной добровольной вакцинации. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

По его словам, со следующей недели привиться смогут сотрудники сферы культуры, торговли, а также работники МФЦ. Собянин подчеркнул, что на следующей неделе в Москву должна поступить новая партия препарата "Спутник V".

По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он отметил, что работники данных сфер рискуют сами, а в случае заражения представляют опасность для окружающих.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 28 585 новых случаев заражения коронавирусом.

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