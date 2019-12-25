За сутки от коронавируса в России излечился 26 171 человек.

В России зафиксировано 28 585 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 597 711 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 7 215 . Далее идут Санкт-Петербург — 3 779, Московская область — 1 370, Нижегородская область — 495, Карелия — 427.

За сутки от коронавируса в России излечился 26 171 человек. За весь период — 2 059 840.

За минувшие сутки скончалось 613 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 45 893 человека.

Отмечается, что у 16,1% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее у испытавших австралийскую вакцину от COVID-19 выявили положительные ВИЧ-результаты.

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