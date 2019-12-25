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У испытавших австралийскую вакцину от COVID-19 выявили положительные ВИЧ-результаты
Сегодня, 10:39
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matveyvn

У испытавших австралийскую вакцину от COVID-19 выявили положительные ВИЧ-результаты

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Ресурсы направят на закупку дополнительных доз вакцин из других стран.

У нескольких человек, испытавших австралийскую вакцину от COVID-19 выявили положительные ВИЧ-результаты. Об этом сказано в обнародованном совместном заявлении Университета Квинсленда и биотехнологической компании CSL Limited.

Испытания препарата UQ-CSL v451 в данный момент остановлены.

Иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию.

цитата из заявления Университета Квинсленда и биотехнологической компании CSL Limited

Разрабатываемую вакцину правительство Австралии исключило из стратегии борьбы с пандемией COVID-19. Ресурсы направят на закупку дополнительных доз вакцин из других стран. В Австралию будут увеличены поставки британо-шведской вакцины AstraZeneca и компании Novavax.

Ранее премьер Украины оценил вероятность закупки российской вакцины от COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: австралия, вакцина, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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