У испытавших австралийскую вакцину от COVID-19 выявили положительные ВИЧ-результаты

Ресурсы направят на закупку дополнительных доз вакцин из других стран.

У нескольких человек, испытавших австралийскую вакцину от COVID-19 выявили положительные ВИЧ-результаты. Об этом сказано в обнародованном совместном заявлении Университета Квинсленда и биотехнологической компании CSL Limited.

Испытания препарата UQ-CSL v451 в данный момент остановлены.

Иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию. цитата из заявления Университета Квинсленда и биотехнологической компании CSL Limited

Разрабатываемую вакцину правительство Австралии исключило из стратегии борьбы с пандемией COVID-19. Ресурсы направят на закупку дополнительных доз вакцин из других стран. В Австралию будут увеличены поставки британо-шведской вакцины AstraZeneca и компании Novavax.

Ранее премьер Украины оценил вероятность закупки российской вакцины от COVID-19.

Фото: Piter.tv