Власти Британии извинились за рекламу с заболевшим COVID-19 Санта-Клаусом

Многие родители в соцсетях написали, что такая реклама расстроила их детей.

Благотворительная организация национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS Charities Together) выпустила рекламный ролик, главным героем которого стал заразившийся COVID-19 Санта-Клаус. Видео было удалено после комментариев рассерженных зрителей. Об этом сообщило издание Business Insider.

В начале ролика пожилого мужчину с белой бородой везут в реанимацию на медицинской каталке. В больнице больному надевают кислородную маску, перед Рождеством он выздоравливает. Медсестра приходит к себе домой и видит подарок под елкой. "Спасибо за то, что вы сделали для нас всех. Санта". Медик догадывается, что спасла жизнь Санте.

Многие родители в соцсетях написали, что такая реклама расстроила их детей. Представители NHS Charities Together уже извинились перед детьми и сказали, что реклама предназначалась для взрослых.

В Лондоне вводят максимально жесткие ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19.

Видео: Youtube/OH MY GOD