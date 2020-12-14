В Лондоне вводят максимально жесткие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

С 16 декабря в Лондоне и ряде регионов юго-восточной Англии запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров и гостиниц.

Правительство Великобритании вводит максимально жесткие ограничения в Лондоне из-за быстрого роста заболеваемости COVID-19. Такое заявление сделал глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.

В течение последней недели мы наблюдали очень быстрый, экспоненциальный рост заболеваемости в Лондоне, Кенте, некоторых частях Эссекса и Хартфордшира. Мэтт Хэнкок

На данный момент заболеваемость растет во всех возрастных группах, хотя ранее она увеличивалась среди школьников.

С 16 декабря в Лондоне и ряде регионов юго-восточной Англии запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров и гостиниц. Школы, спортзалы и магазины смогут продолжать работу.

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Виедо: Youtube/Guardian News