В Лондоне вводят максимально жесткие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

Правительство Великобритании вводит максимально жесткие ограничения в Лондоне из-за быстрого роста заболеваемости COVID-19. Такое заявление сделал глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.
В течение последней недели мы наблюдали очень быстрый, экспоненциальный рост заболеваемости в Лондоне, Кенте, некоторых частях Эссекса и Хартфордшира.
Мэтт Хэнкок
На данный момент заболеваемость растет во всех возрастных группах, хотя ранее она увеличивалась среди школьников.
С 16 декабря в Лондоне и ряде регионов юго-восточной Англии запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров и гостиниц. Школы, спортзалы и магазины смогут продолжать работу.
Профилактическая эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%.
Виедо: Youtube/Guardian News
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