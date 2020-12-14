Профилактическая эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%

Также вакцина имеет 100% эффективность против тяжелого течения коронавируса.

Ученые Центра Гамалеи представили данные третьей фазы клинических исследований вакцины против COVID-19 "Спутник V". К настоящему моменту привито двумя дозами вакцины 22 тысячи участников из запланированных 40 тысяч.

Вакцина подтвердила показанную ранее профилактическую эффективность - 91,4%. Денис Логунов, глава группы разработчиков Центра имени Гамалеи

Специалисты отметили, что все добровольцы, которые заболели после вакцины, болели в легкой форме.

Таким образом могу сказать, что вакцина защищает от тяжелого течения COVID-19. Денис Логунов, глава группы разработчиков Центра имени Гамалеи

Ученые отметили, что это доказывает тот факт, что вакцина имеет 100% эффективность против тяжелого течения коронавируса.

Полученные результаты дают возможность сформировать необходимый пакет документов для регистрации вакцины к ее ускоренному применению в ряде других стран.

Лукашенко заявил, что в Белоруссии могут начать производство вакцины от коронавируса.

Видео: Youtube/РБК