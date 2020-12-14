Лукашенко заявил, что в Белоруссии могут начать производство вакцины от коронавируса

Данный вопрос обсудят 17 декабря.

Минск будет выпускать собственную вакцину от коронавируса, если наработки белорусских ученых окажутся "серьезными". Такое заявление сделал Александр Лукашенко, сообщило издание БелТА

Президент уточнил, что с подобными предложениями уже обращались специалисты из Витебска и ученые из Национальной академии наук республики. Также Белоруссия готова производить российскую вакцину, так как Москва выразила готовность предоставить все необходимое для этого.

Нам надо будет купить вакцину, чтобы срочно провакцинировать группу риска, это врачи и медсестры прежде всего. Но и неплохо было бы наладить производство. Александр Лукашенко

Все обозначенные Лукашенко варианты будут обсуждать 17 декабря на уровне главы государства с участием заинтересованных сторон.

Лукашенко напоил водой пациентку больницы для людей с COVID-19.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА