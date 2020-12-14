Женщина пожала Лукашенко руку в знак благодарности.

Александр Лукашенко напоил водой пациентку больницы для людей с COVID-19. Видеозапись появилась в телеграм-канале "Пул первого".

Выздоровеете, вот посмотрите, потом мне позвоните. Александр Лукашенко

Бабушка спросила — как ей с ним связаться. Он ответил, что если захочет, то узнает и пообещал, что обязательно ответит.

Женщина пожала Лукашенко руку в знак благодарности.

Ранее мы писали, что в Минске на акциях оппозиции задержано более 300 человек.

Видео: Telegram / Пул Первого