В Минске на акциях оппозиции задержано более 300 человек

Силовики продолжают искать тех граждан, которые уже неоднократно участвовали в акциях протеста.

В Минске на акциях протеста против Александра Лукашенко задержано более 300 человек. Об этом сообщает ГУВД белорусской столицы.

По сообщениям милиции, на акцию протеста вышло не более 800 человек. Они использовали незарегистрированную символику. Задерживали тех, кто не реагировал на просьбы разойтись, а также наиболее активных митингующих.

Отмечается, что белорусские силовики продолжают искать тех граждан, которые уже неоднократно участвовали в акциях протеста, однако на митингах задержать их не удалось.

Ранее Лукашенко заявил о нацеленном на Россию из-за границы "острие атак".

Видео: TUT.BY