Александер Шалленберг назвал виновных в новых ограничительных мерах.

Власти Австрии объявили общенациональный локдаун с 22 ноября. ОБ этом на пресс-конференции журналистам рассказал канцлер республики Александер Шалленберг. Чиновник уточнил, что ужесточение было сделано правительством из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Спикер напомнил о том, что в стране фиксируется большая загруженность коек в инфекционных госпиталях. решение о локдауне принято по итогам совещания с главами местных регионов.

Нам из-за серьезности ситуации ничего не остается, как ввести ограничения для всех, для защиты всех нас и нашей системы здравоохранения. На 20 дней вводится локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря. Александер Шалленберг, канцлер Австрии

По мнению чиновника, ответственность за новые ограничения ложатся на плечи антипрививочников. Сейчас в Вене готовятся к введению обязательной вакцинации граждан от COVID-19. Это требование начнет действовать с февраля 2022 года.

Австрия вводит локдаун для невакцинированных от COVID-19.

Фото и видео: ORF 2