Ограничительные меры начнут действовать с 15 ноября.

Австрия вводит локдаун для невакцинированных от COVID-19. Об этом в ходе своего обращения заявил канцлер страны Александер Шалленберг. Ограничительные меры начнут действовать с 15 ноября.

По словам Шалленберга, непривитые граждане смогут выходить из дома только за покупками в магазин, аптеку, а также для помощи нуждающимся, на работу и прогулку. Вакцинированных от коронавируса и переболевших им ограничительные меры не коснутся.

Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит - ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях. Александер Шалленберг, канцлер Австрии

Он объяснил необходимость введения локдауна стремительным распространением штамма "дельта". Кроме того, по словам политика, в Австрии отмечаются низкие показатели вакцинации от COVID-19.

Ранее сотрудники Ленинградского зоопарка показали, как львы Адам и Таисия провели локдаун.

Видео: Youtube/WELT