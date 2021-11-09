Сотрудники Ленинградского зоопарка показали, как львы Адам и Таисия провели локдаун

Вместе с этим они повесили канистры с эфирным маслом, чтобы звери могли "изучить новые запахи".

Во вторник, 9 ноября, сотрудники Ленинградского зоопарка показали, как развлекали своих подопечных в период с 30 октября по 7 ноября. Видеозапись они выложили в официальной группе зверинца в социальной сети "Вконтакте".

Так сотрудники зоопарка решили потренировать нюх львов и спрятали куски мяса в коробках. Вместе с этим они повесили канистры с эфирным маслом, чтобы звери могли "изучить новые запахи". Как только животные вошли в вольер они учуяли непривычный запах и нашли его источник, а затем принялись доставать мясо из коробок.

У кошачьих очень чутко развито обоняние, и львы – не исключение! Нашей паре хищников подвесили в вольер канистры, в которые налили совсем немного эфирного масла перечной мяты. Адам и Таисия сразу нашли источник непривычного аромата. сообщили в зоопарке

Ранее Ленинградский зоопарк показал фотографии семейства чилийских белок. Грызуны живут большими группами.

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк