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Ленинградский зоопарк показал фотографии семейства чилийских белок
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Ленинградский зоопарк показал фотографии семейства чилийских белок

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Грызуны живут большими группами.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали фотографии семейства дегу или чилийских белок. Животные считаются одними из самых смышленных грызунов. 

Животные поддаются тренировке, а также контактируют с людьми. Дегу живут группами, которые состоят из 1-2 самцов, 5 самок с детенышами. Посетителям сказали не удивляться, если к их приходу в зоопарк белок станет еще больше в вольере, так как они очень активно размножаются. 

Грызуны распространены на территории Южной Америки, питаются травами.

 

Ранее в Ленинградском зоопарке показали тренировки енота Молли. 

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: дегу, зоопарк, чилийские белки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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