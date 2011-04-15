Ленинградский зоопарк показал фотографии семейства чилийских белок

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали фотографии семейства дегу или чилийских белок. Животные считаются одними из самых смышленных грызунов.
Животные поддаются тренировке, а также контактируют с людьми. Дегу живут группами, которые состоят из 1-2 самцов, 5 самок с детенышами. Посетителям сказали не удивляться, если к их приходу в зоопарк белок станет еще больше в вольере, так как они очень активно размножаются.
Грызуны распространены на территории Южной Америки, питаются травами.
Ранее в Ленинградском зоопарке показали тренировки енота Молли.
Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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