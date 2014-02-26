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В Ленинградском зоопарке показали тренировки енота Молли

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Животное добывает орехи, выполняя разные задания.

В Ленинградском зоопарке показали, как самка енота Молли добывает орехи. Сотрудники зоопарка устраивают ей игры, в которых животное может проявить ловкость и смекалку. 

Иногда за внешностью добродушного комочка меха скрывается настоящий хищник, которому необходимо охотиться и много тренироваться.

говорится в сообщении.

Задания разделены по уровню сложности. Самое простое — достать фундук из горлышка бутылки, которое находится около Молли. Енот с легкостью справился с ним. 

Второй уровень — самой найти отверстие и вытащить лакомство. Самое сложное задание — достать орешки из бутылки, которая весит на ветке. Молли нужно добраться до нее, а затем скинуть на землю. 

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, как зайцы меняют цвет шубки. 

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: енот, животный, ленинградский зоопарк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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