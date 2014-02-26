В Ленинградском зоопарке показали тренировки енота Молли

Животное добывает орехи, выполняя разные задания.

В Ленинградском зоопарке показали, как самка енота Молли добывает орехи. Сотрудники зоопарка устраивают ей игры, в которых животное может проявить ловкость и смекалку.

Иногда за внешностью добродушного комочка меха скрывается настоящий хищник, которому необходимо охотиться и много тренироваться. говорится в сообщении.

Задания разделены по уровню сложности. Самое простое — достать фундук из горлышка бутылки, которое находится около Молли. Енот с легкостью справился с ним.

Второй уровень — самой найти отверстие и вытащить лакомство. Самое сложное задание — достать орешки из бутылки, которая весит на ветке. Молли нужно добраться до нее, а затем скинуть на землю.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, как зайцы меняют цвет шубки.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк