В Ленинградском зоопарке показали, как зайцы меняют цвет шубки

На данный момент шубка двухцветная.

В Ленинградском зоопарке показали, как зайцы-беляки начали менять цвет своей шубки к зиме. Снимки были опубликованы в "ВКонтакте" 29 октября.

Осень — пора линьки для наших зайцев. Сейчас они на очень красивой стадии, когда мех двуцветный. говорится в сообщении.

Зайцы-беляки линяют 2 раза в год: весной и осенью. Осенняя обычно начинается с задних частей к голове. На продолжительность линьки влияет возраст животного и его физическое состояние. Молодой или ослабленный заяц меняет шубу дольше.

В нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, зоопарк будет закрыт. Когда он вновь откроет двери для посетителей, шубки зайцев, скорее всего, уже будут полностью белыми.

Ранее Piter.TV рассказал, что будет закрыто, а что будет работать в период нерабочей недели.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк