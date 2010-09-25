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В Ленинградском зоопарке показали, как зайцы меняют цвет шубки
Сегодня, 8:32
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В Ленинградском зоопарке показали, как зайцы меняют цвет шубки

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На данный момент шубка двухцветная.

В Ленинградском зоопарке показали, как зайцы-беляки начали менять цвет своей шубки к зиме. Снимки были опубликованы в "ВКонтакте" 29 октября.

Осень — пора линьки для наших зайцев. Сейчас они на очень красивой стадии, когда мех двуцветный.

говорится в сообщении.

Зайцы-беляки линяют 2 раза в год: весной и осенью. Осенняя обычно начинается с задних частей к голове. На продолжительность линьки влияет возраст животного и его физическое состояние. Молодой или ослабленный заяц меняет шубу дольше. 

В нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, зоопарк будет закрыт. Когда он вновь откроет двери для посетителей, шубки зайцев, скорее всего, уже будут полностью белыми. 

Ранее Piter.TV рассказал, что будет закрыто, а что будет работать в период нерабочей недели. 

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: зайцы беляки, ленинградский зоопарк, цвет шубки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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