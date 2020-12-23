Власти Аргентины одобрили использование российской вакцины от коронавируса

Самолет с первой партией "Спутника V" прибудет в Буэнос-Айрес 24 декабря.

Контролирующие органы Аргентины одобрили использование российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает телеканал TN.

По информации источника, в Москву прибыл самолет, который должен доставить первую партию "Спутника V". Он вернется в Буэнос-Айрес в четверг, 24 декабря.

Глава Минздрава Аргентины Хинес Гонсалес Гарсиа заявил, что российская вакцина "безопасна и эффективна". По его словам, препарат поможет снизить смертность и уровень заболеваемости в стране. Всего Аргентина должна получить по контракту 10 млн доз "Спутника V".

Отметим, что на сегодняшний день в Аргентине зарегистрировано более 1,55 млн случаев заболевания коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что Аргентина подписала контракт на поставку 10 млн доз вакцины "Спутник V"

Видео: Twitter / @Aerolineas_AR