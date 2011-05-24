Власов стал трехкратным чемпионом мира по борьбе

Боец рассказал о своей радости от очередной победы на ЧМ.

Российский спортсмен, выступающий в греко-римском стиле Роман Власов стал трехкратным чемпионом мира. Боец выиграл золотую медаль на чемпионате мира в 2021 году, который проходит в Осло. Власов выступает в весовой категории до 77 килограмм. В финальном противостоянии он смог одолеть на ринге противника из Азербайджана - Санана Сулейманова. Итог встречи - 2:1.

Напомним, что бронзовыми призерами турнира стали иранец и немец Мохаммадали Гераи и Роланд Шварц. В активе 31-летнего россиянина Романа Власова теперь три медали ЧМ, а также четыре золотые награды, завоеванные им на чемпионатах Европы.

Российский борец Эмин Сефершаев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе.

Фото и видео: YouTube / United World Wrestling

