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Власов стал трехкратным чемпионом мира по борьбе

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Боец рассказал о своей радости от очередной победы на ЧМ.

Российский спортсмен, выступающий в греко-римском стиле Роман Власов стал трехкратным чемпионом мира. Боец выиграл золотую медаль на чемпионате мира в 2021 году, который проходит в Осло. Власов выступает в весовой категории до 77 килограмм. В финальном противостоянии он смог одолеть на ринге противника из Азербайджана - Санана Сулейманова. Итог встречи  - 2:1. 

Напомним, что бронзовыми призерами турнира стали иранец и немец Мохаммадали Гераи и Роланд Шварц. В активе 31-летнего россиянина Романа Власова теперь три медали ЧМ, а также четыре золотые награды, завоеванные им на чемпионатах Европы.

Российский борец Эмин Сефершаев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе.

Фото и видео: YouTube / United World Wrestling
 

Теги: борьба, греко-римская борьба, роман власов, чемпионат мира
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня, Спорт, Мировые новости,

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