Российский борец Эмин Сефершаев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе

В финальной схватки россиянин уступил японцу.

Российский боец греко-римского стиля Эмин Сефершаев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Осло. Он является действующим чемпионом Европы.

Сефершаев выступает в весовой категории до 55 кг. В борьбе за золото борец уступил Кену Мацуи из Японии со счетом 1:7.

Обладателем бронзовой медали стали азербайджанец Эльдениз Азизли и грузин Нугзари Цурцумия.

Эмину Сефершаеву 23 года, родился в Симферополе. В прошлом году ему было присвоено звание мастера спорта международного класса.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходил в столице Норвегии со 2 по 8 октября. В весовой категории до 65 кг золотую медаль завоевал россиянин Загир Шахиев.

Видео: YouTube / United World Wrestling