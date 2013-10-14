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Российский борец Эмин Сефершаев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе

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В финальной схватки россиянин уступил японцу.

Российский боец греко-римского стиля Эмин Сефершаев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Осло. Он является действующим чемпионом Европы. 

Сефершаев выступает в весовой категории до 55 кг. В борьбе за золото борец уступил Кену Мацуи из Японии со счетом 1:7. 

Обладателем бронзовой медали стали азербайджанец Эльдениз Азизли и грузин Нугзари Цурцумия.

Эмину Сефершаеву 23 года, родился в Симферополе. В прошлом году ему было присвоено звание мастера спорта международного класса. 

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходил в столице Норвегии со 2 по 8 октября. В весовой категории до 65 кг золотую медаль завоевал россиянин Загир Шахиев.

Видео: YouTube / United World Wrestling

 

Теги: борец, спортивная борьба, чемпионат мира
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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